‘Kabinet heeft ereschuld bij verpleegkundige en leraar met long covid’

Update Vredesacti­vist Mient Jan Faber (81) overleden

Vredesactivist Mient Jan Faber is vandaag in Amstelveen overleden. Dat meldt vredesorganisatie Pax. Faber verwierf als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) bekendheid als organisator van de grote demonstraties tegen de kernwapens in de jaren 80. Zo liep hij voorop bij de grootste betoging ooit in Nederland in 1983, toen zo'n 550.000 mensen in Den Haag tegen die wapens demonstreerden.

15 mei