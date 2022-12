Kabinet in hoger beroep tegen nareisuitspraken rechters

Reacties op kerstengel: ‘Je bent waarschijn­lijk het mooiste meisje van de klas, Janou’

‘Ik voel het verdriet van moeder Mathilde, maar wil me richten tot Janou. Jaloezie, dat is wat meidenvenijn is, Janou’ en ‘Helaas, Max is nooit bij het Sportgala aanwezig. Het interesseert hem gewoon niet, heeft hij al eens laten weten’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 23 december verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

