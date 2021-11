Kabinet koerst op 2G: ‘Ingewikkeld, maar we hebben het nodig deze winter’

De horeca en supermarkten moeten weer om 20.00 uur dicht, de voetbalstadions blijven wederom leeg en bij evenementen gaat om 18.00 uur het licht uit. Wie naar de kapper of een kledingwinkel wil, kan maar tot 18.00 uur terecht.

Het kabinet wil met een ‘harde, brede klap’ het rap stijgend aantal besmettingen proberen te stuiten. Na ‘complex’ beraad - want ook kabinetsleden grijpen met tegenzin in, zeggen bronnen- is tot een mix aan maatregelen besloten.

Premier Mark Rutte sprak tijdens een persconferentie van ‘een vervelende boodschap, met vervelende besluiten’. Maar die zijn ‘onvermijdelijk', want ‘het virus zit overal’. ,,In alle sectoren, onder alle leeftijden.” En daardoor is de ‘druk op de zorg is weer extreem hoog’. ,,Operaties moeten soms worden uitgesteld, soms al voor de tweede of derde keer.”

Door de maatregelen wordt publiek bij sportwedstrijden ook weer geweerd- ook in de amateursport, terwijl de cultuursector gespaard blijft. Bioscopen, theaters en concertzalen ontspringen de dans.

Markant is ook dat de 1,5 meter-regel terug is van weggeweest: op alle plekken waar geen coronatoegangsbewijs geldt, is het middel weer van kracht.

Alle maatregelen gaan morgenavond om 18.00 uur en gelden tot zaterdag 4 december.

Koers

Na die drie weken zet het kabinet in op het uitbreiden van het gebruik van QR-codes, naar ‘andere sectoren’, zoals ook de werkvloer. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is het een ‘gerichte’ maatregel om ongevaccineerden ‘te beschermen’.

Rutte zou het ‘goed verdedigbaar’ vinden als ook ambtenaren straks alleen met een coronatoegangsbewijs op het werk mogen komen. Hij gaat die discussie naar eigen zeggen graag aan. De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland. ,,Je moet per beroepsgroep kijken hoe het zich ontwikkelt”, zegt Rutte. Hij benadrukt dat over het gebruik van het coronatoegangsbewijs altijd overleg nodig is met de medezeggenschap, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Demissionair premier Mark Rutte geeft een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland.

Het is volgens Rutte niet de bedoeling dat werknemers die geen QR-code kunnen of willen tonen automatisch op non-actief worden gesteld. Daarover moeten werkgevers ‘op z’n Nederlands’ met hun mensen het gesprek aangaan, vindt hij.

2G

Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om ondernemers 2G-beleid te kunnen laten hanteren, als zij dat willen. Dat kan ongevaccineerden raken, want dan kunnen alleen gevaccineerden of genezen mensen toegang blijven houden. Nu kunnen ongevaccineerden na een test nog overal binnen, straks mogen ondernemers hen weren. Dat lijkt op het model dat in Berlijn wordt gehanteerd: daar kunnen kroegeigenaren kiezen. Wie kiest voor 2G hoeft niet met vaste zitplekken te werken, wie voor 3G gaat moet dat wel.

De Jonge weet dat critici de 2G-aanpak als vaccinatiedwang zien. ,,Maar dat is het niet. Maar de keuze je niet te vaccineren heeft ook consequenties voor anderen, omdat ongevaccineerden vaker in het ziekenhuis belanden.”

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland.

Voor bepaalde situaties waar het risico op besmetting het grootst is en die anders niet door kunnen gaan, zoals evenementen, wil het kabinet het verplicht stellen, herhaalde De Jonge. ,,Niet in essentiële sectoren, niet in situaties van werk, maar dat is wat het kabinet nodig vindt deze winter.”

De Jonge: ,,We moeten altijd de proportionaliteitsweging maken, de meest proportionele ingreep doen om het virus onder de duim te houden. Wij denken dat het eerlijker is om voor mensen voor wie het veilig is het wel door te laten gaan, dan helemaal niet.”

De keuze om in andere situaties met 2G te werken ‘maken we niet zomaar en ondernemers houden een alternatief’, zei De Jonge. Voor een gevaccineerde is besmet raken ‘nauwelijks een risico, voor een ongevaccineerde wel.” Hij denkt dat het ‘deze winter’ nodig is. ,,Het alternatief is om risicovolle plekken dicht te doen en dat is niet eerlijk tegenover gevaccineerden.”

De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met de QR-uitbreiding en de 2G-koers.

Rutte deed tijdens zijn persconferentie een ‘hartenkreet’. ,,Dat we ons allemaal afvragen: kan ik nog iets meer doen? Nog een stapje extra? Want maatregelen werken alleen als we allemaal meedoen.”

Nieuwe regels op een rij (geldig vanaf morgen 18:00 tot 4 december) -Houd anderhalve meter afstand op plekken zonder coronapas

-Ontvang thuis nog maximaal 4 gasten per dag

-Horeca en essentiële winkels (als supermarkt of drogist) sluiten uiterlijk om 20:00 uur

-In cafés en restaurants zijn de coronapas - en vaste zitplek - verplicht

-Niet-essentiële winkels en dienstverleners (kledingwinkel, kapper, casino) moeten om 18:00 uur sluiten

-Bioscopen, theaters en concertzalen zijn niet gebonden aan de vroege avondsluiting

-Publiek bij alle sportevenementen - profs en amateurs - is niet toegestaan. Alle sportactiviteiten kunnen doorgaan

-Evenementen -waaronder bruiloften- mogen met coronapas en maximaal 1250 gasten per zaal - met vaste zitplek. Uiterlijke eindtijd 18:00 uur.

-Werk zoveel mogelijk thuis

-Na deze ‘korte klap’ met een rem op avondactiviteiten wil het kabinet ondernemers de optie bieden om te werken met een 2G-protocol: alleen genezen of gevaccineerde personen zijn dan nog welkom. 2G blijft dan een keuze, de Tweede Kamer moet hier nog wel in meegaan

-De regels gaan zaterdagavond in, de Sinterklaasintochten kunnen dus doorgaan op zaterdag

-Draag een mondkap binnen waar geen coronaps verplicht is

-Als een huisgenoot besmet is dan geldt de quarantaine ook voor alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten

-Voor het MBO, HBO en WO geldt een maximale groepsgrootte per ruimte van 75 personen. Dit geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens

-Het kabinet komt met wetgeving zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden waar bezoekers al een QR-code moeten tonen (zoals in de horeca)

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen.