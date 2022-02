Kabinet komt met regeling voor zorgpersoneel met long covid

Coronavirus LIVE | Opnieuw minder coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen, bijspijker­plan onderwijs verlengd

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 1513 patiënten met het coronavirus, 42 minder dan een dag eerder. Daarmee is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voor de derde dag op rij gedaald. Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) is positief over het toestaan van een boosterprik van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech voor kinderen vanaf 12 jaar. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

15:15