Kabinet komt met wetgeving om aantal dodelijke stalbranden in 2026 te halveren

Het kabinet komt met nieuwe regels om het aantal dodelijke stalbranden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020, schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Kamer. Zo worden alle veehouderijen jaarlijks verplicht gecontroleerd op elektra. Ook wordt er een maximum gesteld aan het aantal dieren in ‘brandcompartimenten’ (ruimtes die worden afgescheiden door brandwerende muren).

‘De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra zoals defecte apparaten en/of kortsluiting’, schrijft Schouten. Vanaf 2023 stelt de minister daarom een jaarlijkse, visuele keuring van elektra wettelijk verplicht voor alle stallen. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. De overige veehouderijen ondergaan dit iedere vijf jaar.

Stallen van grote veehouderijen hebben vaak een ruimte met technische installaties of apparaten. Om in geval van brand te voorkomen dat het vuur overslaat naar de dierverblijven, wil de minister deze technische ruimtes van bestaande stallen in de toekomst verplicht omgeven met brandwerend materiaal dat de vlammen minstens een uur tegenhoudt (compartimentering). Daarnaast wil Schouten een verplichte installatie van preventieve branddetectiesystemen in deze ruimtes.

Hoe groter de stal, hoe hoger de kans op meer dodelijke dierlijke slachtoffers bij brand. Beperking van het aantal dieren per brandcompartiment moet die kans verkleinen. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt ook gekeken of er een maximum gesteld kan worden aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen.

Veiligheidsmanagementcursus

Bij bijna de helft van het aantal stalbranden is de oorzaak onbekend. Van de branden waarvan de oorzaak wél bekend is, zijn werkzaamheden in of bij de stal de meest genoemde oorzaak. Daarom moet er vanaf 2024 op grote veehouderijen altijd iemand aanwezig zijn die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Bij deze cursus staan omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand, en onderhoud van technisch apparatuur centraal.

De Tweede Kamer zal jaarlijks op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de aanpak van stalbranden. Indien nodig neemt het ministerie tussentijds aanvullende maatregelen om het aantal stalbranden op korte termijn snel terug te brengen.

De demissionaire bewindsvrouw komt met nieuwe wetgeving na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Jaarlijks overlijden vele tienduizenden dieren door stalbranden. De OVV vindt dat de minister van Landbouw politiek verantwoordelijk moet worden voor het ‘substantieel en structureel’ verminderen van het aantal stalbranden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: