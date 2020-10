Kabinet overlegt over een korte, hevige lockdown of een lange winter vol stevige maatregelen

LIVE | Eerste coronapa­tiën­ten vandaag naar Duitsland overge­bracht

9:18 Voor het eerst zijn er meer dan 9000 positieve coronatests gemeld. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten is gestegen tot 2003. Daarvan liggen er 463 op de intensive care. Frankrijk heeft de avondklok, die al was ingesteld voor een aantal grote steden, uitgebreid naar 38 departementen. KWF Kankerbestrijding en de Taskforce Oncologie roepen iedereen in Nederland nadrukkelijk op zich aan de coronamaatregelen te houden. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.