Kabinet overweegt gedragscode seksuele intimidatie: ‘Kijk ook waarom regels nu niet werken’

In totaal wordt 11 miljoen euro uitgetrokken voor een actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, het idee voor een gedragscode en een bijbehorende klachtenregeling maakt daar deel van uit. Geen overbodige luxe zou je zeggen, zeker nu vandaag ook nog eens uit cijfers van het CBS blijkt dat meer dan de helft van de jonge vrouwen tussen 18 en 24 jaar het afgelopen jaar naar eigen zeggen slachtoffer was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gerda Arends van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is blij met alle aandacht voor het thema seksueel geweld en het bijbehorende actieplan, maar waarschuwt ook dat extra regels niet perse dé oplossing bieden. In de huidige wet zijn werkgevers ook al verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, wat betekent dat er ook al aandacht moet zijn voor eventueel seksueel grensoverschrijdend gedrag. De grote vraag is dus hoe nieuwe gedragsregels wél gaan zorgen dat iedereen zich op de werkvloer gaat gedragen.

Arends: ,,Door de arbo-wet zijn werkgevers al verplicht te letten op psychosociale arbeidsbelasting, daaronder valt ook seksueel geweld. We moeten constateren dat het desondanks bij veel bedrijven niet op orde is. Voordat we nieuwe wetten maken, zullen we toch eerst de vraag beantwoord moeten krijgen: waarom werkt het tot nu toe niet?”

Voorlichting

Dat onderschrijft advocaat Sébas Diekstra. Hij staat deelnemers van The Voice of Holland bij, die bij dat tv-programma te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en noemt het actieplan ‘een stap in de goede richting, vooral ook omdat op meerdere fronten wordt ingezet'. ,,Naast bewustwording en cultuurverandering is het van groot belang dat de interne organisatie van bedrijven goed functioneert bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag: duidelijke gedragsregels en meldingsprocedures. In de zaak rondom The Voice of Holland hebben we gezien dat slachtoffers meldingen deden, die niet of onvoldoende adequaat zijn opgepakt. Ook de vertrouwenspersoon heeft daarom niet het verschil kunnen maken. Daarom lijkt het zaak ook goed te onderzoeken hoe de positie van vertrouwenspersonen versterkt kan worden.”

Sterker, vakbonden pleiten er in een reactie op het actieplan van het kabinet voor eindelijk aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Hier werd vrijdag niets meer over duidelijk, maar FNV- voorzitter Kitty de Jong verwacht vanwege eerdere aankondigingen dat deze verplichting er wel komt. Volgens de vicevoorzitter zijn er al heel veel organisaties met een gedragscode en vertrouwenspersoon, maar is het verplicht stellen ervan nodig om seksueel wangedrag op de werkvloer te helpen voorkomen. ,,Dit had al jaren eerder gemoeten.”

Overigens lopen er in het kader van actieplan al onderzoeken, ook naar mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de danssector, het onderwijs en op straat. Op de Universiteit Maastricht lopen ze alvast vooruit op alle plannen: eerstejaars krijgen daar vanaf volgend collegejaar voorlichting over grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en seksuele grenzen. Het is de eerste universiteit die zulke lessen verplicht stelt voor alle studenten. ‘Een sterk signaal', noemt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer dat.

Minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) heeft in oktober vorig jaar al een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de definitie van een seksueel misdrijf te verruimen. Zo moet het ook strafbaar worden om seks met iemand te hebben in de wetenschap of bij het vermoeden dat de ander niet wilde, ook als er geen sprake is van dwang.

Hele samenleving

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, wijst erop dat het actieplan ‘inzet vraagt van de hele samenleving’. Het draait ook om meer dan alleen de werkvloer, de aanpak moet overal vorm krijgen. “Op scholen, in bedrijven, in verenigingen, in gezinnen, op straat en in het uitgaansleven.” Ze zegt grote noodzaak te zien om aan de slag te gaan. ,,Zeker gezien de schaal waarop seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt.”

Arends benadrukt echter dat specifiek op de werkvloer meer grenzen worden overschreden dan alleen op seksueel gebied. Zij pleit ervoor ook dáár aandacht voor te hebben. ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag is de kleinste vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Op nummer een staat pesten en intimidatie, een oud en lang aanwezig probleem. We gaan ervan uit dat mensen na alle aandacht tegen pesten in het onderwijs genoeg geleerd hebben, als ze van school afkomen. Maar in het werkzame leven zien we dat mensen niet voldoende in staat zijn zulke problemen, als ze ontstaan, zelf op te lossen. Daarvoor hebben we toch wetgeving nodig.” Wetgeving die werkt, om precies te zijn.