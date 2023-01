Kabinet overweegt gedragscode seksuele intimidatie op de werkplek te verplichten

We zijn nog lang geen Mexico, maar ook in Nederland krijgen drugscrimi­ne­len steeds meer macht

‘Recordjaar cocaïnevangst in haven van Antwerpen’. Maar liefst 100.000 kilo van het witte goud werd er in 2022 bij de buren in beslag genomen. Rotterdam, het jaar ervoor nog koploper, moest het nu met ‘slechts’ de helft daarvan doen. Maar cocaïne is het meest winstgevende product ter wereld, en zal hoe dan ook z’n weg naar onze kades vinden, schrijft misdaadjournalist Jens Olde Kalter.

