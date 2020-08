Kabinet scherpt regels aan: wie nauw contact had met coronapatiënt moet verplicht in quarantaine

Dat schrijft minister Hugo de Jonge vanavond in een brief aan de Tweede Kamer. Tot dusver gold er alleen een dringend advies om in quarantaine te gaan.



,,De laatste weken horen we van de GGD’s terug dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek”, zegt De Jonge. ,,Dat is onze dijkversterking om te voorkomen dat we een tweede golf krijgen. We moeten het verplichtender vormgeven.”