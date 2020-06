Kabinet: vakantie binnen Europa vanaf 15 juni weer toegestaan

Bedoeling is dat voor de landen in het Schengengebied de beperkende maatregelen worden versoepeld. Momenteel zijn alleen noodzakelijke reizen toegestaan en geldt code oranje. Vanaf 15 juni wordt dat verlaagd naar code geel en zijn familiebezoeken en vakantiereizen weer toegestaan. De verplichting om twee weken in quarantaine te gaan bij terugkeer in Nederland vervallen.

Nederland volgt rest Europa

Het besluit moet overigens officieel nog vallen, morgen wordt de versoepeling door het Kabinet besproken in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het lijkt echter niet mis te kunnen gaan, want dat Nederland het toerisme weer ruim baan geeft is in lijn met vele andere Europese landen: Portugal kondigde als eerste aan weer open te gaan. Daar zijn vakantiegangers sinds eind mei al welkom.



Italië opent woensdag 3 juni zijn grenzen voor Europese toeristen. Frankrijk en Duitsland willen dat per 15 juni doen. In Spanje gebeurt dat per 1 juli, maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez op 23 mei bekend. ,,Toeristen, Spanje verwacht jullie, in veilige omstandigheden.”