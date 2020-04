Kabinet volgt België en Duitsland niet met breed gebruik mondkapjes

Correct gebruik van mondkapjes

1. Was je handen en inspecteer het masker

Eerst was je je handen met een op alcohol gebaseerd handreinigingsmiddel of gewoon met water en zeep. Bekijk het masker ook eens nauwkeurig en check of er geen gaatjes of andere beschadigingen zijn. Kijk na wat de onder- en bovenkant is. Bij medische mondmaskers kan je de bovenkant herkennen omdat er een stukje metaal zit. Check ook wat de binnen- en buitenzijde is. Meestal is de witte zijde de binnenkant.