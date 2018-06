Kabinet wil einde aan wildgroei milieuzones

De opties bestaan uit een strenge norm waardoor dieselauto's en -busjes van voor 2006 worden geweerd en een mildere variant waarin voertuigen van voor 2001 de stad niet meer in mogen. Van Veldhoven heeft enkele maanden geleden al aangekondigd een eind te willen maken aan de wildgroei van regels rond milieuzones in Nederland. Zo mogen diesels van voor 2001 Rotterdam en Utrecht niet meer in en wil Maastricht en Arnhem diesels die voor 2006 werden gebouwd niet meer toelaten.



De staatssecretaris lijkt met haar maatregel de kool en de geit te sparen. Voor alle gemeenten geldt straks de euro-norm als uitgangspunt. Deze norm staat voor de hoogte van de uitstoot. Hoe hoger de euro-norm, hoe jonger en schoner de auto. De steden mogen kiezen tussen een verbod op dieselpersonenauto's en -bestelbusjes met euro 2 (ouder dan 2001) of 3 (ouder dan 2006). Om te voorkomen dat automobilisten hun boetes zullen aanvechten, zal aangepaste wet- en regelgeving het systeem waterdicht moeten maken. Dat vergt enige tijd. De verwachting is dan ook dat de nieuwe regels voor milieuzones niet voor 1 januari 2020 kunnen worden ingevoerd.