‘KadaverCam’ laat Nederland voor het eerst live genieten van rottend wild

live videoMeekijken bij holen of nesten van levende dieren konden we al maar nu is er ook een webcam die ons live laat meegenieten van dode beesten. ‘KadaverCam’ neemt kijkers mee in de wondere wereld van ontbindende kadavers en wat daar allemaal op af komt.

De livestream - volgens Staatsbosbeheer de eerste in Nederland van dode dieren - is sinds het middaguur in de lucht. Middelpunt is een doodgereden ree. Het beest ligt in Gelderse Poort, een natuurgebied aan de oevers van Rijn en Waal achter Nijmegen.

Roodborstje

Eerste bezoeker van het kadaver was een roodborstje, zegt boswachter Twan Teunissen nog nagenietend. ,,Ik denk dat hij even kwam buurten om te kijken of er al iets lekkers voor hem te halen viel maar hij had pech. Het kadaver was nog dicht waardoor hij niet bij het vlees kon. Roodborstjes vegetarisch? Nee hoor, ze houden wel degelijk van vlees, net als winterkoninkjes. Vooral als het eiwitrijk vlees is.’’

Het wachten is volgens Teunissen nu op roofdieren. ,,Kleine exemplaren die aan de anus of mond van de ree gaan knabbelen of grotere die het kadaver opentrekken.’’

Volledig scherm De ree was vanmiddag nog in tact. Het wachten is nu op kleine roofdieren die eraan beginnen te knabbelen of grote soortgenoten die het kadaver opentrekken. © Staatsbosbeheer

Dood doet Leven

De webcam is een initiatief van Staatsbosbeheer en Ark Natuurontwikkeling. De livebeelden zijn te zien op het YouTube-kanaal van Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. ,,Die gaf de minicamera de naam KadaverCam maar dat klinkt wat doods. Ik spreek liever van Dood doet Leven, de naam van het project’’, grinnikt Teunissen.

Dood doet Leven zet zich in voor de terugkeer van dode dieren en grote aaseters in de natuur. ,,In Nederland is het ongebruikelijk om kadavers te laten liggen. Aangereden dieren verdwenen vroeger naar destructiebedrijven maar tegenwoordig belanden ze steeds vaker bij natuuropzichters die ze naar een plek in het bos of natuurgebied brengen. Gelukkig maar want daar pleitten wij ook voor’’, zegt de boswachter.

Onbekend maakt onbemind

Het is volgens hem belangrijk dat kadavers blijven liggen of worden neergelegd. ,,Ze zijn een belangrijke voedingsbron. Voor kleine en grote vogels zoals de zwarte wouw en raaf maar ook voor bijvoorbeeld dassen en hoefzwammetjes. Met de webcam kunnen we dit verhaal aan een breed publiek vertellen. Ik denk ook dat dit nodig is. De trend om doodgereden reeën en ander wild terug te geven aan de natuur, vergroot de kans dat je er als wandelaar mee wordt geconfronteerd. De eerste reactie is vaak ‘jakkes’ maar we hopen dat mensen er nu met andere ogen naar gaan kijken.’’

Het ontbindingsproces van de ree is tot eind februari te volgen. ,,Daarna verhuist de webcam naar een ooievaarsnest’’, zegt Teunissen. Bij het reeënkadaver staat een bord met uitleg over het project en een waarschuwing dat er een camera draait.

