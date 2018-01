Kamer wil gewapende beveiligers op schepen in strijd tegen piraterij

Reders mogen hierdoor beveiligers inhuren als er bijvoorbeeld geen militaire bescherming beschikbaar is. Defensie stelt mariniers in zogeheten Vessel Protection Detachments (VPD) ter beschikking om schepen te beschermen.

Het voorstel komt van de Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). Over het toestaan van particuliere beveiligers wordt al jaren gesproken. Voor eerdere voorstellen was niet genoeg steun. De Kamer wilde toen niet afwijken van het geweldsmonopolie van de Staat. Regeringspartij D66 is ook nu nog tegen. Dat geldt ook voor de oppositiepartijen GroenLinks en SP. De PvdA vraagt zich af of de noodzaak wel groot genoeg is om de particuliere beveiligers toe te staan.