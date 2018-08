Kampeerclubs: groot tekort aan camperplaatsen in Nederland

Nederland heeft een tekort aan kampeerplaatsen voor campers. Dat melden de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en Stichting Wild-Kamperen. Het aantal campers in ons land groeit hard, maar het aantal faciliteiten voor de camperaars blijft achter. Het gevolg is een toename van wildkamperen, met name langs de kust.

De politie meldt een stijging van overlastsituaties zoals het dumpen van afval en het legen van chemische toiletten in de natuur. Het ontbreken van voldoende overnachtingsmogelijkheden werkt volgens de twee organisaties het wildkamperen met bijbehorende overlast in de hand. Er is vooral een gebrek aan kampeerplaatsen met alleen basisvoorzieningen zoals een watertappunt.

Henk Zandstra, camperplaatsspecialist van de NKC, vertelt dat Nederland 115.000 campers telt. ,,Elk jaar komen er duizenden bij. Onze club telt inmiddels 50.000 leden. Uit een enquête die we hebben gehouden onder onze leden, blijkt dat 48 procent niet naar de camping wil, maar naar een camperplaats. Dus met minimale voorzieningen. Zij hoeven niet meer naar een camping met animatieteams. Nee, zij willen vrijheid, blijheid. Met blote voetjes door het gras lopen, dat idee.''

Broodroof

Volgens Zandstra kent ons land veel te weinig faciliteiten voor deze grote wens. ,,Campingeigenaren hebben gelukkig de laatste jaren ruimte gemaakt. Er zijn nu zo'n tweeduizend plaatsen, maar dat is nog lang niet voldoende. En nogmaals, bijna de helft van de camperaars wil helemaal niet naar de camping. We proberen in overleg met gemeenten meer camperplaatsen voor elkaar te krijgen, maar dat valt niet mee. Soms liggen ook de recreatiebedrijven dwars uit vrees voor broodroof."

Ogen openen

Zandstra hoopt dat de mooie zomer ervoor zorgt dat bij veel bestuurders van gemeenten de ogen worden geopend. ,,Wij zijn tegen wildkamperen, laat dat duidelijk zijn. Maar het zegt ook iets over de behoefte van met name camperaars. Wij pleiten voor campings met campervoorzieningen én voor parkeerplaatsen met beperkte campervoorzieningen. Dat bijt elkaar totaal niet."

Dat vindt ook Bas van der Voort, mede-oprichter van de Stichting Wild-Kamperen. ,,Campings trekken vaak een ander publiek dan mensen die met hun tent of een camper rondtrekken en liever in de natuur willen overnachten. Door de groei van het aantal kampeerders, zie je dat er druk ontstaat op de huidige voorzieningen. Dat merken we nu heel sterk aan het aantal klachtenformulieren dat via onze site wordt ingevuld. Met name uit Zeeland, Friesland, Utrecht en Gelderland krijgen we veel klachten van recreanten over andere kampeerders die zich niet aan de regels houden. Dan moet je denken aan illegale kampvuren, afval, maar ook het verstoren van de rust door harde muziek en scooters. Het zorgt voor veel ergernis."

Volledig scherm Er is in ons land een tekort aan overnachtingsplaatsen voor met name campers. Op sommige plaatsen, zoals hier in Ommen, zijn de kampeerbussen niet welkom. © Alex Mulder

Te klein

Volgens Van der Voort is het niet de bedoeling dat Nederland er honderden extra kampeerplaatsen bijkrijgt. ,,Daar is ons land te klein voor, maar er moet wel wat gebeuren om te voorkomen dat wildkamperen uit de klauwen loopt. Wij zouden graag in overleg gaan met overheden en branche-organisaties om dit probleem aan te pakken en goed te kijken wie dergelijke voorzieningen aanlegt en onderhoudt."

Oneerlijke concurrentie