Kan complotdenker David Icke geweerd worden uit Amsterdam?

De Amsterdamse driehoek heeft aan de IND gevraagd of het mogelijk is om David Icke, de Britse complotdenker die 6 november op de Dam komt spreken, aan de grens te weren. Maar is dat juridisch eigenlijk wel mogelijk? ‘De burgemeester gaat nooit over de inhoud van de boodschap.’

David Icke verkondigt dat de wereld wordt geregeerd door aliens verkleed als reptielen, en ook ontkent hij de Holocaust. Waarom kan zo’n man niet gewoon geweerd worden?

Het verbod van censuur ligt diep verankerd in de Nederlandse grondwet: niemand heeft vooraf verlof nodig voor het openbaren van gedachten en gevoelens. ,,Dat is heilig bij ons,” zegt Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Het is een groot goed. Anders krijgen we Russische toestanden, of Chinese, of Koreaanse.”

Onder dat verbod op censuur vallen ook de meest onzinnige geluiden. Brouwer: ,,Irritatie opwekken, choqueren, onrust zaaien, oproepen tot verzet, het maakt niet uit. Het valt allemaal onder de vrijheid van meningsuiting.”

Icke is een Holocaust-ontkenner. Dat is strafbaar. Dan kan een toespraak van hem toch zeker wel verboden worden?

Niet vooraf. Icke zal tijdens zijn toespraak eerst een strafbaar feit moeten plegen, en pas dan kan het Openbaar Ministerie optreden. Als Icke dus op 6 november de Holocaust ontkent, kan hij worden gearresteerd. Dan moet daarna de rechter een oordeel vellen.

Maar de burgemeester heeft toch het recht een demonstratie te verbieden?

Zeker, in drie gevallen: om de (fysieke) gezondheid van burgers te beschermen, als het verkeer onevenredig belemmerd dreigt te worden of om wanordelijkheden te voorkomen. ,,En dat speelt hier allemaal niet,” zegt Berend Roorda, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in demonstratierecht.

De burgemeester kan wel beperkingen aan een demonstratie opleggen, maar dan alleen in plaats en tijd. Brouwer: ,,Maar de burgemeester gaat nooit over de inhoud van de boodschap, en gelukkig maar. Anders zou elke burgemeester selectief demonstraties kunnen laten toestaan of verbieden.”

Roorda: ,,Het is niet voor niets dat de Amsterdamse lokale autoriteiten aan de IND hebben gevraagd of die iets kan betekenen.”

Kan de IND Icke inderdaad tegenhouden bij de grens?

De IND kan inderdaad iemand de toegang tot Nederland weigeren. Dat gebeurt alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een staatsgevaarlijk persoon, of als zijn komst een bedreiging is voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Brouwer: ,,Er zijn weleens imams geweigerd die de reputatie hadden haatzaaiers te zijn of opriepen tot geweld. Maar dat zijn echt de schaarse uitzonderingen.”

Ander schaars voorbeeld is het verbod op de komst naar Rotterdam van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, in 2017. Maar dat had niets te maken met mogelijke uitspraken van Çavusoglu; burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam maakte zich zorgen dat de tweespalt die in de Turkse gemeenschap in Nederland heerste over de minister zou kunnen leiden tot onrust en spanningen, wat ook gebeurde.

Geert Wilders is in 2009 toch ook op Heathrow door de Engelse douane tegengehouden, toen hij de film Fitna wilde tonen in het Engelse Hogerhuis?

Jazeker, en de reden die de Britse autoriteiten destijds opgaven was dan ook niet dat Wilders zijn film niet mocht komen tonen, maar dat zijn komst een gevaar was voor de openbare orde. Brouwer: ,,Dat is een omweg die vaker wordt gebruikt, en waar een rechter absoluut niet intrapt.”

Tijdens een rechtszaak konden de Britse autoriteiten niet duidelijk maken hoe het tonen van de film ín het Hogerhuis de openbare orde kon verstoren. Roorda: ,,De rechter heeft de Britse minister op de vingers getikt, en vervolgens mocht Wilders alsnog de film alsnog in het Hogerhuis komen vertonen.”