'Kans dat Michael P. opnieuw misdrijf zou plegen was jaren geleden al groot'

Van der Wal nieuwe par­tij­voor­zit­ter VVD

10:37 Christianne van der Wal is door de VVD-leden gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Zij versloeg haar enige concurrent Bram Kool met 73 procent van de stemmen. Dat is vandaag bekendgemaakt op een VVD-congres in Nieuwegein. De leden van de VVD konden van 7 tot 17 november digitaal of per telefoon hun stem uitbrengen. Er werden ruim 6000 stemmen uitgebracht.