Kans op dichte mist en gladheid en morgenvroeg ruiten krabben!

update Maffiakop­stuk na verijdelde ontsnap­pings­po­ging naar extra beveiligde gevangenis Vught

22:45 Bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen hebben handlangers geprobeerd om mocromaffia-kopstuk Omar L. te laten ontsnappen. Die poging is mislukt. De politie heeft vier mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de uitbraakpoging. L. is overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught.