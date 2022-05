Kans op supercell in Limburg en Oost-Brabant: ‘Zwaarste kaliber onweersbui mogelijk’

In een groot deel van Nederland is de vrijdagochtendzon volop aanwezig. In de loop van de dag volgt er vanuit het zuidwesten veel regen en mogelijk ook onweer. In Limburg en Oost-Brabant is er zelfs kans op een ‘supercell’. ,,Dat is het zwaarste kaliber onweersbui”, legt meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza uit. Lokaal zijn zware windstoten, hagel, veel regen en onweer te verwachten.

De windstoten kunnen een snelheid hebben van 100 tot 120 kilometer per uur. ,,De hagel kan 2 tot 4 centimeter groot zijn”, aldus Elferink. ,,Ook regent het veel, tientallen millimeters. En er is sprake van veel onweer.” De supercell raast door Limburg en Oost-Brabant. ,,Lokaal kan er sprake zijn van noodweer en vliegende dakpannen, maar waar dat precies is, is nog niet te zeggen.”

Elferink raadt mensen in Limburg en Oost-Brabant aan hun tuinmeubelen goed vast te zetten. ,,Klap parasols in, zet trampolines vast. Alles wat te verschuiven is door de wind: haal het naar binnen.”

Ontstaan supercell

Een supercell kan ontstaan in een atmosfeer die aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet. Zo moet er voldoende warmte en vocht in de lucht hangen. De temperatuur van de lucht moet op grote hoogte veel kouder zijn dan dicht bij het aardoppervlak. Ook moet het hogerop in de atmosfeer flink harder waaien dan nabij het aardoppervlak.

Een lagedrukgebied vanuit Frankrijk nadert Nederland en komt binnen via Limburg. ,,Vanmiddag warmt het op in Limburg, waar het 24 tot 25 graden kan worden. Op die temperatuur reageert dat lagedrukgebied en dat kan een supercell veroorzaken”, aldus Elferink. ,,De buien trekken uiteindelijk door naar Duitsland. Daar is de kans op heftiger weer nog groter.”

De rest van Nederland

In de rest van Nederland wordt niet dergelijk zwaar weer verwacht. ,,Daar is er vooral veel sprake van regen.” Het wordt 18 graden aan zee en landinwaarts kan het kwik tot 26 graden stijgen. Zaterdag zijn er zonnige perioden met alleen ‘s ochtends in het noorden nog wat lichte regen. Bij een matige wind wordt het 17 tot 21 graden.

