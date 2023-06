Kans op veel regen in korte tijd: code oranje in Limburg, code rood in deel van België

Het weer slaat donderdagmiddag om in het zuiden en oosten van het land. Er is dan kans op veel neerslag in korte tijd, meldt het KNMI. Dat kan zorgen voor wateroverlast. Voor de provincie Limburg is code oranje ingesteld.

Op sommige plaatsen in Limburg kan vanmiddag of vanavond tot 75 millimeter regen vallen, meldt het KNMI. Voor de provincies Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf 12.00 uur tot middernacht code geel. Plaatselijk kan daar meer dan 50 mm regen vallen. De voorspelling is dat dit valt ten oosten van de lijn Tilburg-Emmen, met de meest hevige regenval aan de grens met Duitsland. Doordat de grond nog erg droog is zal de regen daarnaast maar moeilijk de grond intrekken, wat de wateroverlast kan versterken.

In Limburg is er tussen 15.00 en 19.00 uur ook kans op onweer met hagel tot 2 centimeter, windstoten tot 75 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd (30-50 mm per uur). Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.

In België is code oranje van kracht in een groot deel van het land. In de Waalse provincie Namen is code rood afgekondigd vanwege de verwachte hoeveelheid neerslag. Daar kan meer neerslag vallen dan normaal in een maand tijd, verwachten meteorologen. Het land maakt zich, twee jaar na de verwoestende overstromingen in Wallonië, op voor nieuwe stortregens. Uit een stuwmeer dat een rol speelde in de ramp van toen wordt uit voorzorg water geloosd. Zo kan het zo nodig meer regen bergen.

De autoriteiten willen voorkomen dat de smalle rivier- en beekdalen in het gebied weer te veel water te verstouwen krijgen, zoals in de zomer van 2021. Toen werden honderdduizenden mensen door stortregens en plotseling hoogwater verrast. Er vielen 39 doden en de schade liep in de miljarden euro’s. Om meer hemelwater te kunnen bergen, laten de autoriteiten de stuwmeren van Eupen, Gileppe en Ry de Rome wat leeglopen.

Na de watersnood van bijna exact twee jaar geleden werd de beheerders van het reusachtige stuwmeer van Eupen verweten dat ze de noodsluizen hadden opengezet. Daardoor stroomde nog meer water de Vesder en uiteindelijk de Maas in en verergerde de ramp. Ook in Nederlands Limburg richtte de watervloed grote schade aan. Later pleitten onderzoekers de stuwdambeheerders vrij.

Stijging waterstand

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een mogelijk snelle stijging van de waterstand van de Maas, met name in Limburg. De forse neerslag die voor België voorspeld wordt, kan volgens de dienst de komende 24 uur leiden tot een onverwacht sterke stroming van de Maas. Met name de recreatievaart moet daarmee rekening houden.

Door de vele neerslag in korte tijd kan de stroming op de Maas veel sterker zijn dan de afgelopen weken. Rijkswaterstaat verwacht overigens geen extreem hoogwater. Wel kunnen met name in Roermond uiterwaarden onder water lopen

Einde hittegolf

Naast de verwachte regen komt de temperatuur ook een stuk lager uit dan afgelopen weken. Er bestaat een kans dat geen enkel weerstation meer de zomerse 25 graden haalt, waardoor de regionale hittegolf ten einde zou komen.

Donderdagavond trekt de regen weg en klaart het op. Morgen zijn er perioden met zon.