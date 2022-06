Hartverwar­mend: dierenambu­lan­ce redt onderkoel­de babydas (en gebruikt daarbij astronau­ten­voe­ding)

De dierenambulance in Utrecht heeft gisteren een ernstig zieke babydas van de dood kunnen redden. Het beestje lag onderkoeld in een paardenbak en leek overleden te zijn, maar na hulp van de dierenambulance gaf ze - want het was een jongedame - weer een teken van leven.

20 juni