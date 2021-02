Kappers dolblij met zicht op opening: ‘Dit is hét lichtpuntje’

Uit het Catshuis kwam vanavond hét lichtpuntje waar kappers in heel Nederland op zaten te wachten: het kan zomaar dat ze gauw weer aan de slag kunnen. Dinsdag horen ze of de deuren op 2 maart weer open kunnen, tegelijk met de middelbare scholen. Het nieuws zorgt nu al voor dolblije kappers én klanten.

Gonny Eussen van branchevereniging Anko is ‘als een malle’ berichtjes uit aan het wisselen, ook al moet ze ook de rijst nog even afgieten. En afwachten of het goede nieuws écht zo goed is als het lijkt, natuurlijk. Maar hoop is er. Na barre tijden is er eindelijk zicht op de opening van de kapperszaken in Nederland. Mogelijk maakt het kabinet dinsdag bekend dat ze vanaf 2 maart weer open mogen. Dat is vandaag in het Catshuis ter sprake gekomen, zeker is al dat middelbare scholen in maart weer open gaan.

Lees ook Middelbare scholen weer open vanaf 2 maart, kappers mogelijk ook

,,Dit is het lichtpuntje waar kappers op zaten te wachten,” zegt Eussen, die meteen wat berichten deelt van dolblije kappers. Je moet natuurlijk niet te vroeg juichen, dat weet iedereen. Maar, zegt ook Tanja Kroezen van Tanja's haarmode in Amsterdam: ‘Tot nu toe zijn alle uitgelekte berichten (..) waarheid gebleken. Dus je begrijpt dat mij de vlag al uithangt. Kan niet wachten om al die coronacoupes weer weg te mogen werken!’ En, zegt Maurice Vervoort van Les Artistes en Praede Kappers in Roermond: ‘Mijn ondernemershart krijgt een boost en Nederland k(n)apt meteen op'.

Leed

Maar achter dat gejuich gaat ook een wereld van leed schuil. Onlangs trokken kappers nog met een actie aan de bel, om te pleiten voor opening en meer steun. Veel van hen kunnen het financieel amper nog bolwerken. Er waren ook kappers die illegaal aan de slag gingen, zoals bijvoorbeeld in Den Haag op een wel heel bijzondere manier werd ontdekt. Agenten die met getrokken wapens een stel overvallers in de kraag wilden vatten, stuitten in een busje op een illegale kapper.

Lees verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Anderen gebruikten hun schaar niet en worstelden door. Meral Halaceli van Müfide Hair & Spa uit Enschede beschrijft hoe kappers ‘niet alleen financieel, maar ook mentaal’ aan de grond zaten. ‘We zijn sociale wezens, iedere dag worden we normaliter omringd door klanten en collega's. Bijna drie maanden was het stil, dat heeft me écht gebroken. Als dit klopt, is er voor mij weer perspectief.’

Hoewel het leed voor hen veel kleiner is, geldt dat laatste ook voor alle mensen die worstelen met hun woeste bos. Hoewel er ook onbegrip is voor het opengooien van kappers - andere zaken overleven ook moeilijk, er zijn mensen die liever op een terras willen zitten - worden nu ook meteen al afspraken gemaakt. Een site die dat mogelijk maakt werd vanavond al snel moeilijk bereikbaar, anderen legden zelf snel een lijntje. ‘Joehoe, het kind heeft een afspraak bij de kapper', klinkt het. En: ‘Mijn afspraak met de kapper STAAT.’ Ook al is er een enkeling die het zelf knippen inmiddels wél onder de knie heeft.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: