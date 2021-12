Kappers zijn dicht, maar door de hulplijn van Natasja kom je tóch van je coronacoupe af

video Dansje maken op Mariah Carey: zo houden ze in dit postsor­teer­cen­trum de stemming erin tijdens de kerstdruk­te

Nog snel een kerstcadeautje scoren? Nu we weer in een lockdown zitten, is online bestellen bijna de enige optie. En dat merken ze goed in het sorteercentrum van PostNL in Waddinxveen.

21 december