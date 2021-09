Karin was in New York voor modeshows, maar belandde in rampgebied: ‘Die stad was knock-out’

Het is 11 september 2001, de Rotterdamse verslaggever probeert haar jetlag eruit te rennen in Central Park. De zon schijnt, eekhoorns dartelen over het gras en een groep bejaarden doet tai chi-oefeningen. Kuijpers, dan 43 jaar, is in haar hoofd al bezig met het interview dat ze later heeft met twee bekende Franse designers. Het belooft een mooie dag te worden.