Kat Pinky viel van dertien hoog naar beneden én overleefde: ‘Ik dacht dat hij verdronken was’

Moeder en omstanders springen achter kind aan dat in Holland­sche IJssel valt: ‘Een heldendaad’

23 juni Aan de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel is woensdagmorgen een kind in de Hollandsche IJssel gevallen. Dankzij de moeder en de hulp van omstanders is het kind snel aan de kant gebracht.