Kater? Helena (24) brengt je op fiets een croissant, eitje en muffin

'Kinderen moeten genoeg leeskilometers maken, ook thuis'

10:43 In de zestien jaar die juf Arianne voor de klas staat, heeft ze het taal- en rekenniveau zien dalen. Maar ja, ze moet ook een les draaien over 4 mei, een programma volgen om pesten in de klas tegen te gaan, meer tijd steken in techniek, het Wilhelmus zingen en liefst ook nog een moestuintje aanleggen.