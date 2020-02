Katja en Yolanthe hebben nooit om jouw goedkeuring gevraagd

Katja krijgt een baby. Zij is zo bekend dat ik haar achternaam er niet eens bij hoef te zetten. Wel vermeldden alle media haar leeftijd erbij: 44. De reacties kon je vervolgens wel uittekenen. ‘Is dat niet veel te oud?’ ‘Echt zielig voor de baby, zo’n oude moeder.’



De echt gore, seksistische, kwetsende opmerkingen zal ik u besparen.



Yolanthe heeft een nieuwe vriend, althans, dat melden de bladen. Ook haar achternaam hoef ik er niet bij te zetten. Ze heeft een nieuwe vriend en hij is 53 en is miljardair. De nieuwssites hoefden alleen zijn leeftijd en zijn vermogen in het nieuwsbericht te zetten, en je kon de reacties uittekenen: ‘Wat is zij toch een golddigger’, ‘Heeft ze na de scheiding van Wesley niet genoeg meegekregen of zo?’



Ook hier heb ik de echt vulgaire reacties achterwege gelaten.