Katten doodgeschoten met luchtbuks in Ermelo: ‘Dit moet stoppen’

Volgens de wijkagente, die een oproep doet op Instagram, speelt het in de omgeving van de Buitenbrinkweg in Ermelo. Ze vraagt om nadere informatie. ‘Het gaat hier dus om dierenmishandeling en vernieling. Groot leed voor de dieren en hun eigenaren. Dit moet stoppen!’ aldus de wijkagente.

Flinke rib

Annemarie Slot, bewoonster van de Buitenbrinkweg, is het daar van harte mee eens. De dader is blijkbaar al langer bezig, want haar kat Sammy werd vier weken geleden al beschoten en kampt nog steeds met de naweeën. ,,Hij is in zijn pootje geschoten en de kogel zit er nog steeds in. We hopen dat het goed met hem komt.’’

Een duur kogeltje is het wel, want de behandelingen hebben Slot al 600 euro gekost. ,,Een flinke rib uit je lijf, maar dat doe je voor je huisdier. Sammy heeft veel geluk gehad, want volgens de dierenarts was het schot gericht op het hart.’’ Ze is boos en angstig. ,,Ik heb nog twee katten, weet je.. Bovendien: je vraag je toch steeds af wie de dader zou kunnen zijn.’’

Sammy's pootje is nog steeds niet geheeld. © Eigen foto

