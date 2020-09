Katten verplicht naar binnen? ‘Je straft dieren voor wat wij veroorzaken’

Volgens asiels is het geen optie katten die gewend zijn buiten te komen ineens permanent binnen te houden. ,,Dan krijg je probleemgedrag. Ze plassen en poepen binnen, krabben alles kapot en ze krijsen letterlijk dat ze naar buiten willen”, zegt Sandra van Rooij van Dierenopvang Maasland in Oss.



Toch zien ook asielhouders in dat loslopende katten voor problemen kunnen zorgen in de natuur. Een voorbeeld nemen aan het Belgisch model zou volgens hen een mooie oplossing zijn. Daar moeten sinds 2017 alle jonge katten gechipt en geregistreerd zijn. Zo is het gemakkelijker te herleiden van wie een overlastgevende poes of gevonden kater is. Om het aantal zwerfkatten te verminderen moet iedere huiskat in België die geboren is na 31 augustus 2014 gesteriliseerd of gecastreerd worden. Alleen katten van erkende fokkers mogen nog nestjes maken.