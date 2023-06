Kazerne zo onveilig dat militairen er niet meer mogen werken

Omdat een verhuizing aanstaande was, werd er ook niet meer geïnvesteerd in onderhoud. Het aantal meldingen van gebreken aan met name gebouw O en B blijft zich echter maar opstapelen. De luchtmachtleiding vindt nu dat het punt is bereikt waarop er niet veilig meer gewerkt kan worden door te veel achterstallig onderhoud.

Kelders lopen onder

Volgens een woordvoerder van de luchtmacht lopen kelders onder water wanneer het regent. De tijdelijke oplossing is dan dat er wordt gestopt met werken. Dit gebeurt ook wanneer er onweer dreigt omdat de bliksemafleiders het niet meer doen. Militairen krijgen dan een seintje van de weerdienst dat ze hun activiteiten tijdelijk moeten onderbreken. ,,De gebouwen zijn dus niet acuut onveilig, maar de arbeidsomstandigheden zijn wel onacceptabel. Om ongelukken te voorkomen, vinden we dat er niet langer in deze gebouwen gewerkt kan worden”, aldus de woordvoerder. De luchtmacht laat nu in kaart brengen hoe de problemen kunnen worden opgelost.



De problemen met verouderde kazerne spelen al jaren. In 2018 moesten honderden militairen die gelegerd waren in Huis ter Heide tijdelijk in hotels slapen omdat de conditie van de barakken te slecht was. De hygiëne was niet op orde en de brandveiligheid deugde niet. Een jaar later trok de krijgsmacht 25 miljoen euro uit om achterstallig onderhoud bij alle 330 kazernes weg te werken, maar de gebouwen in Dongen kwamen onderaan de prioriteitenlijst vanwege de aanstaande verhuizing.