Keiharde kritiek op corona-aanpak: ‘Ze hebben alleen doden en IC-bedden geteld’

Verenigde Staten dankbaar voor verzorging graven Margraten

16:47 De Verenigde Staten zijn de Limburgse bevolking zeer dankbaar dat zij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog voor de graven van 8301 gesneuvelde Amerikaanse soldaten zorgen op het ereveld in het Zuid-Limburgse Margraten. "Omdat de Limburgers zich hebben ontfermd over hen die hier rusten, worden zij nooit vergeten. Dit unieke adoptieproject is een van de voorbeelden waarom de Verenigde Staten en Nederland echte vrienden zijn", zei de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zondag.