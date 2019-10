Keith Bakker blijft in cel en doet nu zelf aangifte tegen ex-vriendin (18)

De van seksueel misbruik verdachte Keith Bakker (58) blijft langer in de cel. Dat heeft de Amsterdamse rechter zojuist besloten. De in opspraak geraakte verslavingsgoeroe vindt dat hij volkomen onschuldig vastzit en stapt nu zelf naar de politie om aangifte te doen tegen zijn ex-vriendin. Volgens Bakker is haar verhaal verzonnen.

De rechtbank bepaalde vanmiddag dat de verdenking van seksueel misbruik ernstig genoeg is om de gevallen verslavingsgoeroe nog twee weken langer vast te kunnen houden. Daarna kijkt opnieuw een onderzoeksrechter naar de zaak.

Bakker is na zijn arrestatie afgelopen dinsdag uitgebreid verhoord. De vrouw waarmee hij naar eigen zeggen een jaar lang een geheime relatie had, beschuldigt hem ervan dat ze seks met hem had terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. Bakker heeft bij de politie herhaald wat hij afgelopen zaterdag al in een interview in deze krant zei; ja, hij had een geheime relatie gehad met het meisje, maar ze was 18 jaar en de liefde was volgens hem geheel wederzijds.

Smaad en laster

Bakker is tijdens het verhoor ook geconfronteerd met de verklaring van de vrouw. Volgens hem staan daar zoveel onwaarheden in dat Bakker nu zelf aangifte tegen het meisje doet, laat zijn advocaat Michael Ruperti weten. Volgens Bakker is haar aangifte vals en is er sprake van smaad en laster.

Ook doet Bakker aangifte tegen de moeder en de vader van het meisje. Zij zouden haar hebben aangezet tot het doen van deze aangifte en zouden leugens hebben verspreid in de kerk waar ze elkaar hebben ontmoet. ,,Er is daar onder meer verkondigd dat hij haar onder druk zou hebben gezet, waar volgens mijn cliënt absoluut geen sprake van was’’, zegt Ruperti.

Aanranding

Bakker beticht de moeder van het meisje bovendien van aanranding, waar hij ook aangifte van doet. Zij zou bij hem over de schreef zijn gegaan voordat Bakker een affaire kreeg met haar dochter. In zijn eigen verklaring die Bakker maandagavond online zette, vertelt hij over die aandacht dat hij zich op dat moment zeker geen slachtoffer voelde. ,,Ik deed volop mee en ik vond het leuk dat ik de prooi was. Ik was gewild en voor een man met de eigenwaarde van een rups voelde het goed.’’ Maar daar komt hij dus nu op terug.