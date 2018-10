Kelly (21) eet al bijna 5 jaar niet meer door bijzondere aandoening

Haar stoma wegmoffelen? Er geheimzinnig over doen? Nee, dan ben je bij Kelly Beckers aan het verkeerde adres. Ze houdt een blog bij over haar ervaringen en hoopt het taboe te doorbreken. Want ze is trots op de twee zakjes op haar buik. Zonder had ze nu niet haar verhaal kunnen doen. ,,Ik mag blij zijn dat ik er ben'', zegt ze opgewekt aan de telefoon.



Aan de telefoon ja, vlak voordat ze vandaag het ziekenhuis mag verlaten na een zoveelste opname. Dit keer was het flink bal. Door een kaliumtekort ontstond er een hartafwijking (,,Dat is gelukkig een beetje hersteld''), ze had een blaasontsteking en leverontsteking. Maar ze belandt ook vaak in het ziekenhuis - vorig jaar in totaal een half jaar plus drie dagen - vanwege een simpel dingetje waarvoor verder gezonde mensen hooguit een pakje zakdoekjes uit de kast moeten trekken.