Kelly waarschuwt jongeren nadat opa werd doodgestoken: ‘Mes meenemen heeft grote gevolgen’

Nieuw wapen tegen messenge­weld jongeren: leren kickboksen met ‘Knokken zonder Vechten’

22 januari Het aantal steekpartijen met jongeren is onverminderd hoog in Rotterdam, maar de gemeente komt met tal van plannen om jongeren niet meer met messen over straat te laten lopen. Een van de nieuwste is ‘Knokken zonder Vechten’. ,,Agressie is goed als je het op de juiste manier gebruikt.’’