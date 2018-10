Ken je die van de multinational die toch niet kwam?

'Ford te laat met terugroep­ac­tie, onze auto brandde helemaal uit'

5 oktober Autofabrikanten zijn soms veel te laks met het informeren van klanten over ernstige mankementen. Soms heeft dat ernstige gevolgen. ,,Onze Ford brandde geheel uit, dat was niet gebeurd als we van de terugroepactie hadden geweten.’’ De ANWB wil dat fabrikanten zich actiever opstellen.