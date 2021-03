Kerk op Urk schrapt coronaregels en stroomt vol: Rutte noemt actie ‘egoïstisch en onverantwoord’

‘Geestelijk welzijn’

De kerkenraad zegt tegemoet te willen komen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente. Beide diensten in de gereformeerde gemeente op Urk zaten afgelopen zondag dan ook behoorlijk vol, meldt dagblad Trouw. ,,Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden”, zegt Snoek.



Burgemeester Cees van den Bos laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief van de Sionkerk niet heeft gezien. Hij wijst erop dat hij geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de kerk. Van den Bos zegt dat de kerk zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de coronamaatregelen. ,,De gemeente Urk mag achter de voordeur van kerken niet handhaven‘’, aldus de burgemeester.