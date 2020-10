Kerkganger Arie (60) begrijpt niets van ophef Staphorst: 'Stuk van mijn leven wordt afgepakt!’

In de Tweede Kamer was vandaag grote verontwaardiging over de drie kerkdiensten, die het diep gelovige dorp Staphorst afgelopen zondag hield. Bij elk van die diensten waren zeshonderd mensen aanwezig, verdeeld over drie gebouwen. Er werd gezongen en vrijwel niemand droeg een mondkapje. Volstrekt misplaatste ophef, vindt Den Ouden. ,,Als de grote man achter het RIVM zegt dat het dragen van mondkapjes weinig effect heeft, wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen? Moeten we in de plaats daarvan dan maar afgaan op de mening op straat? Dan slaat het toch allemaal nergens meer op wat we aan het doen zijn?”