Kerstpaniek: wekenlange levertijden bij Albelli zorgen voor lege brievenbussen

Verdriet om Tom (64) die voor ogen van vrouw werd doodgesto­ken: 'Door zulke jonge jochies, bizar’

17:03 De gewelddadige dood van een beveiliger die op het punt stond om met pensioen te gaan, gaat als een schokgolf door de Hoofddorpse gemeenschap. De 64-jarige Tom werd tijdens het pinnen aangevallen door twee jongens en voor de ogen van zijn vrouw doodgestoken. De Noord-Hollandse plaats is in shock en brengt vanavond een bijzonder eerbetoon aan de man in de vorm van een herdenkingstocht. ,,Vermoord worden om een paar euro, het is gewoon niet te bevatten.”