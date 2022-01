Kettingbotsing achter expres langzaam rijdende demonstranten op A2, jonge kinderen betrokken

Om verder te kunnen versoepe­len, moet testen snel op orde komen

Door problemen bij de GGD’s hebben we slecht zicht op de ontwikkeling van het virus. Dat is een probleem, want willen we straks de coronaregels verder versoepelen, dan moeten we juist veel en goed kunnen testen. Bijvoorbeeld om te kunnen zien of er nieuwe varianten opduiken en hoe goed vaccinaties beschermen tegen besmetting en ziekenhuisopname, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

28 januari