Kettingbotsing achter expres langzaam rijdende truckers op A2 bij Leende

Op de A2 tussen Maarheeze en Leende heeft vanmiddag een kettingbotsing plaatsgevonden met vijf auto's. Dat gebeurde rond 13.15 uur in de richting van Eindhoven. Het ging mis achter een aantal truckers die uit protest langzaam over de snelweg reden.

De truckers waren even daarvoor vertrokken vanaf de carpoolplaats bij Maarheeze en protesteren tegen het coronabeleid. Ze willen over de snelweg naar Best rijden.

Meerdere personen zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de ANWB is één persoon gewond geraakt. De ANWB meldt dat de weg inmiddels weer vrij is.

Protest

Een aantal trucks rijdt zondagmiddag bewust langzaam over de snelweg in Zuidoost-Brabant. Zij wapperen onder meer met Nederlandse vlaggen en hebben borden met leuzen als ‘Het klopt niet’, ‘Ik steun ondernemers die opengaan zonder 2G’ en ‘Blijf van onze kinderen af. Ze zijn geen experiment’.

Mag dat zomaar?

Langzaam rijden is op zichzelf niet verboden in Nederland. Wel is het verboden om ander verkeer in gevaar te brengen. Daarvoor kunnen boetes uitgeschreven worden. Op Nederlandse snelwegen geldt verder als regel dat een voertuig minimaal 60 per uur moet kúnnen en mogen rijden. Hoe hard de protesterende truckers reden is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat reageert: ,,We kennen de toedracht van het ongeluk niet exact, maar in zijn algemeenheid staat voor ons doorstroming en veiligheid voorop. Daarom zijn manifestaties op de snelweg niet wenselijk. We blijven de situatie op de weg monitoren en lichten de politie in als er elders problemen zijn.’’

Canada

Een politiewoordvoerder zegt dat het konvooi nog steeds richting Den Bosch rijdt. Waar de tocht exact naartoe gaat, is voor de politie nog onduidelijk. Er zouden geluiden zijn dat de deelnemers aan het konvooi niet in de regio zouden blijven. Daarbij zou ook België als bestemming zijn genoemd.

Zondagmiddag zijn op verschillende plekken in het hele land konvooien van vrachtwagens en auto’s de weg opgegaan. Zo zijn in Leeuwarden zo’n twintig vrachtwagenchauffeurs, tientallen auto’s en een paar trekkers samengekomen. Ook in onder meer Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Limburg rijden truckers in konvooi langzaam rond. Eerder werd op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om ‘een rondje te toeren in de provincie’. De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteren tegen de coronaregels.

Volledig scherm Ongeluk op de A2 vlak voor Leende. © Bert Jansen