Keukenhof staat in het teken van... romantiek

Romantiek in bloemen is dit voorjaar het thema van de Keukenhof. Het lentepark in Lisse opent volgende week donderdag voor de 69ste keer zijn poorten. Bezoekers kunnen ideeën voor eigen tuin of balkon opdoen in acht inspiratietuinen die de laatste trends weerspiegelen.

De romantiek spat er dit jaar werkelijk van af in de Keukenhof. Zo is er een 'Kissing Gateway' (kusgang) voor verliefde stelletjes, een levensgroot kussend paartje in Delfts blauw waarmee je een 'kusfoto' kunt maken en een heuse 'Cupido tuin'. Geliefden kunnen er in het geheim afspreken, omringd door romantische rode en roze bloemen, vrijgezellen worden er wellicht geraakt door Cupido's pijlen.

Voor vakantieliefdes is er een tuin die in het teken staat van vakantieromantiek met tropische sferen.

De bloemenshows in de paviljoens staan ook in het teken van het romantische tijdperk. Zo wordt de rozenvoorstelling groter dan ooit met speciale aandacht voor de rode roos, hét symbool van ware liefde. Het parkseizoen wordt op 13 mei afgesloten met Romantiek in Keukenhof, een festival met klassieke muziek tussen de tulpen.

7 miljoen

De eerste van de 7 miljoen bloembollen die parkmedewerkers tussen oktober en december met de hand plantten, hebben hun kopjes inmiddels boven de grond gestoken. Naast de vroeg bloeiende krokussen zijn in de buitenperken al wat ontluikende tulpen zichtbaar, zo bleek vandaag tijdens de rondleiding voor touroperators en gidsen.

In de paviljoens knallen grote aantallen ontloken tulpen in alle kleuren bezoekers tegemoet. Nieuwkomers dit jaar zijn onder andere de End Now Polio tulpen. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor het grootschalige vaccinatieprogramma tegen polio. Televisiepresentator en cabaretier Jörgen Raymann plantte de bollen op Wereld Polio Dag (24 oktober).

Net als voorgaande jaren kunnen Keukenhof-bezoekers ook weer genieten van een ​adembenemend tulpenmozaïek van zo'n 50.000 bollen.

Inspiratietuinen

De inspiratietuinen weerspiegelen dit jaar trends in de samenleving. Zo is er een Hipster-tuin met een ruw randje en een outdoor man cave, een kleurrijke en bonte Rebelse tuin waar alles kan en mag met een humoristische en vrolijke kijk op tuinieren en een Delfts Blauw-tuin met natuurlijk het gelijknamige porselein en blauwe en witte voorjaarsbloemen met hier en daar een tintje rood.

De populariteit van thee verklaart de aanwezigheid van een Theetuin met allerlei kruiden waaronder munt, citroenmelisse, kamille en anijs waarmee je een verse kop thee kunt maken uit eigen tuin of balkon.

Een Health Garden brengt rust en ontspanning en inspireert vooral ook stadsbewoners tot de aanleg van groen op minder voor de hand liggende plekken.

Het romantische thema van de Keukenhof inspireerde tv-tuinman Rob Verlinden tot de aanleg van een Oosterse Romantiek-tuin, omringd door bamboeschermen en te bereiken via een indrukwekkende Oosterse poort met fraai houtsnijwerk.

Het Keukenhof-seizoen wordt op 13 mei afgesloten met Romantiek in Keukenhof, een festival met klassieke muziek in het park tussen de tulpen.

Kou en warmte

Ondanks de kou van afgelopen maand - waardoor veel bloembollen pas nu boven de grond komen - en de winterprikken die ons nog te wachten staan, is de Keukenhof dit jaar een week korter open dan vorig jaar. Dit vanwege klachten over uitgebloeide bollen als gevolg van de warmte in de derde week van mei, zo verklaarde een woordvoerster vandaag.

Nog bloeiende bollen waren eind vorig seizoen ook in de Kop van Noord-Holland - waar het enkele graden kouder is dan in de omgeving van Lisse en de bollen later in bloei komen - niet meer te vinden. De parkdirectie besloot de kale plekken op te vullen met andere bloeiers maar die lagen na enkele dagen voor pampus.

