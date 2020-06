Kick Out Zwarte Piet demonstreert dit jaar bij ruim twintig sinterklaasintochten

De afgelopen jaren heeft KOZP al een aantal successen geboekt. Zo is op veel plekken Zwarte Piet volledig vervangen door roetveegpieten en heeft ook het Sinterklaasjournal de Zwarte Piet in de ban gedaan. ,,Maar zolang niet alle kinderen in Nederland een inclusief sinterklaasfeest vieren, zijn we er nog niet’’, aldus de organisatie.

Ook premier Rutte ging vorige week nog in op Zwarte Piet en zei dat hij ‘van gedachten is veranderd over Zwarte Piet’. In 2013 stelde de premier dat ‘Zwarte Piet nu eenmaal zwart is’. Daarna sprak hij met mensen ‘met een donkere huidskleur, met kinderen’. ,,Die zeiden: ‘Ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat Piet zwart is’. Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.’’ Rutte verwacht daarom dat het figuur de komende jaren uit het straatbeeld zal verdwijnen. ,,Onder druk van het maatschappelijk debat. Mensen willen die pijn niet.’’