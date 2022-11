Kick Out Zwarte Piet eist onderzoek naar sinterklaasrellen en optreden politie: ‘Dit was terreur’

Met video Politie onderzoekt eigen inzet bij sinter­klaas­op­stand Staphorst: ‘Het is niet zo simpel als het lijkt’

De politie gaat haar inzet rond de volledig uit de hand gelopen sinterklaasopstand in Staphorst grondig doorlichten. Daarbij is de ernstige belaging van drie waarnemers van Amnesty International een onderdeel. Dat zegt een woordvoerder van de politie in Oost-Nederland op vragen van deze site.

20 november