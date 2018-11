Kick Out Zwarte Piet wil in minstens vijftien steden de straat op

Update Medewerker Defensie ziek door legionella­be­smet­ting

11:04 Een medewerker van Defensie is ziek geworden door legionellabesmetting. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla. Het ministerie van Defensie bevestigt de besmetting. De man is werkzaam in de Frederikkazerne in Den Haag, waar onder meer de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is gehuisvest.