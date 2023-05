Kickbokser Mohammed J. zou serieuze speler zijn in criminele milieu: ‘Dit is het gevecht van zijn leven’

Deze vintage-caravans zijn een hit: ‘Op de camping heb je altijd vrienden’

Stokoude caravans omtoveren tot luxe reispaleisjes, Erik Baas (34) uit Hengelo is er expert in. De vintage-caravans van de Tukker zijn, na een moeilijke start, gewild in heel Nederland en daarbuiten. Wat is zijn geheim? „Als je hiermee de camping oprijdt, zit je nooit zonder vrienden.”