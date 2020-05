Kickbokstrainer kreeg strafblad na training op strand: ‘Ze snapten dat ik boos was’

Ruzie in Brabantse onderwe­reld leidt tot golf van geweld, meerdere moordaan­sla­gen voorkomen

7:26 De moorden op Toon Sweegers en Frank Kerssens, vier mislukte liquidaties en vier schietpartijen: volgens de recherche en het Openbaar Ministerie is er een verband tussen zeker tien zware geweldszaken in en rond Eindhoven van de afgelopen twee jaar. Op de achtergrond speelt een conflict tussen criminele groeperingen in de regio.