‘Kijk eens om u heen: kunt u ergens iets betekenen? Mensen zijn al blij met een kaartje, merk ik’

frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 43. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

De postbode bracht net twintig verlate brieven en ansichtkaarten, waarin lezers hun 'geluksmomenten' tijdens corona met me deelden. Echte post heeft het voordeel dat je er even voor kunt gaan zitten. Bij koffie en een boterham met pindakaas opende ik brieven met handschriften, geschoold in de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw, soms vooroorlogs zelfs, krullen en uithalen die herinnerden aan de briefjes van mijn eigen vader en moeder.

Inhoudelijk verschilden ze niet van de honderden e-mails die ik kreeg. Vele schrijvers zijn de 60, 70 of 80 al gepasseerd. Er is vooral bij hen veel behoefte om de kleine geluksmomentjes te benadrukken. 'Met al die ellende in de wereld' (citeer ik 200 brieven in een keer).

Van de twintig brieven waren er twee waar het opgeschreven 'geluksmomentje' zo fragiel was dat je er de dreigende eenzaamheid doorheen zag schijnen. Zo was de verhouding ook bij de mails. Los van de vele lieve, sterke mensen die nog voluit in het leven staan, met schoolgaande kinderen, werkende partners, vrienden; er zijn veel vooral oudere mensen onder ons die het maar net redden. Ze wonen nog niet in de verzorgingstehuizen, ze zitten achter hun eigen ramen, in flatjes en aanleunwoningen.

Quote Een andere mevrouw, midden 70, krijgt af en toe een pannetje eten voor de deur gezet door haar dochter

Lieve mensen die als het hoogtepunt van de dag een vrolijk columnpje in hun krant benoemen. Dat is eervol, maar ook diep droevig. Een oude dame (84) gaf me haar exacte dag- en nachtschema, op de minuut nauwkeurig. Gelukkig met haar boeken, omdat ze graag leest. Onder haar brief: 'PS Bezoek krijg ik nu niet, mensen worden banger.'

Een andere mevrouw, midden 70, krijgt af en toe een pannetje eten voor de deur gezet door haar dochter, maar ze zijn te bang voor besmetting om elkaar te zien. Een mevrouw (79) die helemaal niemand meer heeft, al acht maanden alleen in haar huisje woont. Maar ook stellen balanceren op het randje. Ik kreeg een lieve brief van twee oudere mensen die bestaan bij de gratie van de telefoontjes uit de andere kant van het land, maar verder al maanden niemand gezien hebben. Angst.

Mark Rutte zei het ook deze week, ik zeg het nog even in mijn eigen woorden: kijk eens goed om u heen. Kunt u ergens iets betekenen? De mensen zijn al blij met een kaartje, merk ik. Een praatje. De vraag: kan ik iets voor u doen?