Kijk hier hoe laat de belevingsvlucht van Lelystad Airport bij jou langskomt

Het is de bedoeling dat alle naderings- vertrekroutes een keer worden gevlogen. Omdat sommige delen van deze routes elkaar overlappen, zal het vliegtuig op sommige plekken meerdere keren over komen.

De Boeing 737-800 is representatief voor de toestellen die gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Het toestel vliegt de routes zoals op 21 februari 2018 aan de Tweede Kamer zijn medegedeeld. De minimale hoogtes zijn gegarandeerd, volgens het ministerie zal in de praktijk vaak hoger gevlogen worden.

Maken de toestellen echt zoveel herrie, zoals veel mensen vrezen. Of valt het allemaal wel mee? De belevingsvlucht vertrekt om 15.20 uur vanaf Schiphol en keert er even na 20.00 uur weer terug. Kijk hieronder hoe laat de Boeing over jouw woonplaats komt.

Eerste deel belevingsvlucht:

Tweede deel belevingsvlucht:

Derde deel belevingsvlucht:

Vierde deel belevingsvlucht:

Vanaf Lelystad gaat het wederom zuidwaarts over de Veluwe. Bij Klarenbeek buigt het toestel af naar Ede en gaat verder richting Betuwe. Op 2.740 meter hoogte passeert de Boeing vanaf Hoenderloo Renkum en vliegt over Randwijk naar Kesteren en Zoelen.

Vijfde deel belevingsvlucht:

Zesde deel belevingsvlucht:

Vanaf Lelystad gaat het over Noordoostpolder naar Friesland en Groningen. Het toestel maakt een bocht en keert over Drenthe terug richting Steenwijk, Noordoostpolder en Lelystad.

Zevende deel belevingsvlucht:

Ook is de Transavia-vlucht is real time te volgen via flightradar24.nl Het vluchtnummer is HV051.