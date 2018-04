Kijk hier hoeveel Polen in jouw buurt wonen

Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat er ruim een kwart miljoen Polen in Nederland leven. Zo'n 160.000 daarvan staan officieel ingeschreven.



Het Oost-Europese land is in 2004 toegetreden tot de Europese Unie (EU). Sinds dat jaar is het aantal Polen in ons land geleidelijk aan gegroeid. Uit het SCP-rapport blijkt dat driekwart van de Poolse gemeenschap in Nederland werk heeft. Dat is ongeveer gelijk aan het percentage onder autochtonen.

Landbouw

De meeste Polen zijn de afgelopen jaren neergestreken in Noord-Brabant, Flevoland, Limburg en Zuid-Holland. De reden hiervoor is dat deze gebieden een omvangrijke landbouw- of industriesector kennen.



Zeewolde kent relatief gezien dus de hoogste concentratie Polen, gevolgd door Noordwijkerhout (42 Polen per 1.000 inwoners) en Helmond (34 per 1.000 inwoners). Volgens een woordvoerder van het CBS heeft het relatief hoge aantal in Zeewolde te maken met de hoeveelheid landbouwgrond in Flevoland. Daarnaast heeft Zeewolde een vrij groot 'Polenpark', waar maar liefst 600 seizoenswerkers onderdak kunnen vinden.



Qua absolute aantallen heeft Den Haag overigens de meeste inwoners van Poolse herkomst. Dat zijn er 10.838. In Zeewolde ligt dat aantal op 1.073.

Discriminatie