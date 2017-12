Kijk naar buiten of lees een boek

In Amsterdamse trams kwamen enige jaren terug beeldschermen te hangen waarop nieuwtjes en reclame werd vertoond. Ik probeerde het scherm te negeren en naar buiten te kijken, maar stelde vast dat het heel moeilijk is om je ogen af te houden van bewegend beeld.



Dat zie je overal om je heen – niemand die nog een boek of krant leest of zomaar wat naar buiten staart, alleen maar mensen in innige samenhang met hun smartphone. De gelukkige slaven met hun slaafse geluk. Ze komen er niet meer van los, in de ban als ze zijn van al die hoogwaardige technologie die onophoudelijk het beloningssysteem in hun brein prikkelt.